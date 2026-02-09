Uma batida frontal entre uma caminhonete Fiat Strada e um automóvel Corsa deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo (horário aproximado das 21h), no km 811,7 da BR-116, em Além Paraíba.

O acidente envolveu três homens. Um dos ocupantes da caminhonete, de 47 anos, não sofreu ferimentos. Já o motorista da Strada, de 53 anos, e o condutor do Corsa, de 48 anos, apresentavam suspeita de fraturas em membros inferiores e foram encaminhados ao Hospital São Salvador para atendimento médico de urgência.

No momento do sinistro, chovia forte na região. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Atuaram na ocorrência equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, concessionária EcoRioMinas e PRF.

