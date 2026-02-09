O Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) apreendeu cerca de duas toneladas de carne imprópria para consumo durante uma operação de fiscalização realizada entre os dias 2 e 6 de fevereiro em açougues dos municípios de Pedra Azul, Cachoeira de Pajeú e Águas Vermelhas, no Vale do Jequitinhonha.

Ao todo, 50 estabelecimentos foram fiscalizados. Desses, 35 foram autuados, 30 tiveram produtos apreendidos e 27 foram interditados parcial ou totalmente.

Entre as irregularidades encontradas estão a venda de carnes de origem clandestina, funcionamento sem alvará sanitário e condições higiênico-sanitárias inadequadas, que representam risco à saúde dos consumidores.

A operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária de Minas Gerais e da Polícia Militar. Segundo o Procon-MPMG, a ação visa garantir o direito do consumidor ao acesso a alimentos seguros e reduzir riscos à saúde pública.





Açougue | Açougues | carne | Imprópria