Dois homens, de 38 e 39 anos, foram presos e drogas sintéticas foram apreendidas durante uma operação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), na noite de sexta-feira (6), na BR-040, nas proximidades de Carandaí. Na ação, os agentes localizaram 25 unidades de tenanfetamina, conhecida como “abacaxizinho”, além de cinco unidades de LSD e uma pequena porção de haxixe.

A abordagem ocorreu no sentido Juiz de Fora/Belo Horizonte, quando a PRF fiscalizou uma Land Rover Freelander ocupada pelos suspeitos. Após a localização dos entorpecentes, os dois homens receberam voz de prisão.

De acordo com a PRF, a origem, o destino e a finalidade das drogas ainda serão apurados por meio de procedimento investigativo. Os presos, os entorpecentes e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete, que dará sequência às investigações.

A tenanfetamina, popularmente chamada de “abacaxizinho”, é uma droga sintética que passou a ser apreendida com maior frequência no Brasil a partir de 2024, especialmente nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. O entorpecente costuma ser comercializado em comprimidos amarelos, com formato semelhante a um pequeno abacaxi.

Trata-se de uma substância com efeitos semelhantes ao ecstasy, podendo causar agitação, taquicardia e alucinações intensas, com duração média entre quatro e oito horas. Autoridades de segurança alertam para os riscos elevados à saúde, incluindo surtos psicóticos e possibilidade de morte, sobretudo em casos de uso excessivo

