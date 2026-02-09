Um homem de 26 anos foi preso na tarde de sexta-feira (06) em Dona Euzébia, na Zona da Mata, durante a Operação Folia Segura. A ação foi realizada de forma conjunta pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e pela Polícia Militar (PMMG).

A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, após investigação que apurou o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas na região.

Segundo o delegado Marcelo Manna, as apurações indicaram a atuação reiterada do investigado no comércio de entorpecentes. O suspeito possui registros policiais por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.