Uma operação conjunta das forças de segurança pública resultou na apreensão de materiais e equipamentos eletrônicos possivelmente relacionados a crimes de abuso sexual infantil, inclusive no ambiente digital, em São João del-Rei, na Região das Vertentes. A ação foi realizada nesta segunda-feira (9) e integra um conjunto de medidas preventivas intensificadas no período que antecede o Carnaval.

A operação foi conduzida pelo Grupo Especial de Policiamento Ambiental (GEPAM), da Polícia Militar de Meio Ambiente, em conjunto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da Polícia Civil, com apoio do Poder Judiciário do município.

Durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão, os policiais localizaram e recolheram dispositivos eletrônicos e outros materiais que podem estar vinculados à prática criminosa. Todo o conteúdo apreendido será submetido a perícia especializada, que irá analisar os dados e subsidiar o avanço das investigações.

Segundo as autoridades, o suspeito foi ouvido e prestou esclarecimentos, sendo liberado em seguida. As investigações continuam para apurar a possível materialidade dos crimes e eventuais responsabilidades.

O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes para as providências legais cabíveis.

