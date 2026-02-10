Uma ordenhadeira avaliada em cerca de R$ 9 mil foi furtada de uma propriedade rural em São João del-Rei, na madrugada de segunda-feira (09). A vítima, uma mulher de 48 anos, percebeu o crime ao chegar ao local por volta das 3h30.

Segundo a Polícia Militar, os autores teriam utilizado uma chave que ficava pendurada do lado externo de uma casa desabitada para acessar o curral. Além da ordenhadeira, foram levadas duas teteiras, duas latas e duas tampas.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para investigação.

