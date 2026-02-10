A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu três homens, de 21, 22 e 26 anos, durante uma operação em Muriaé, relacionada ao homicídio de um homem de 33 anos ocorrido em agosto de 2025, no bairro Gaspar.

Entre os detidos está um investigado apontado como líder do tráfico de drogas na região, suspeito de ter ordenado o crime. Segundo as investigações, a vítima teria sido retirada de casa e levada para a BR-116, onde foi assassinada.

A polícia apurou que a motivação estaria ligada a uma denúncia atribuída à vítima, posteriormente considerada infundada. Para o delegado Glaydson Ferreira, o crime teria relação com a tentativa de imposição de um “tribunal do crime”, prática associada a organizações criminosas.

As investigações continuam.

