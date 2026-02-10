Um deslizamento de terra atingiu uma residência na Serra da Pratinha, zona rural de Eugenópolis, após fortes chuvas registradas na região de Muriaé na noite de segunda-feira (09) e madrugada desta terça-feira (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a casa foi totalmente soterrada. As equipes de busca e salvamento localizaram quatro vítimas durante as escavações. Os corpos foram encaminhados à Polícia Civil para as providências legais, e as identidades ainda não foram divulgadas.





