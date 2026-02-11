Uma operação policial realizada no início da tarde desta quarta-feira (11), em Ervália, resultou na apreensão de mais de 100 porções de drogas nos bairros São Pedro e Morro do Olavo.

Segundo a polícia, a operação teve como objetivo prevenir e reprimir o tráfico de drogas em pontos já conhecidos pela comercialização de entorpecentes.

No bairro São Pedro, os militares encontraram 18 papelotes de cocaína escondidos dentro de um filtro de água em um imóvel abandonado. No mesmo local, também foram apreendidos R$561 em dinheiro, dois celulares e materiais utilizados para embalar drogas.

Já no Morro do Olavo, em uma área de mata próxima ao local conhecido como Santo Cristo, foram localizados 69 pinos de cocaína, 19 buchas pequenas da mesma substância e duas buchas de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 69 pinos e 37 papelotes de cocaína, além das porções de maconha, dinheiro, celulares e materiais para embalo.

Nenhum suspeito foi localizado ou preso durante a operação. Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Tags:

Polícia | Tráfico | tráfico de drogas