Uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Federal (PF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Juiz de Fora (Ficco/JF), resultou na prisão de um homem de 38 anos, natural de Ubá e foragido da Justiça, nessa terça-feira (10), em São Bernardo do Campo (SP). O investigado é alvo de apuração por abuso e exploração sexual de duas adolescentes no município de Ubá, na Zona da Mata mineira.

A operação foi realizada no âmbito da Ficco/JF, em parceria com a Delegacia Regional da Polícia Civil em Ubá, e contou com apoio operacional do Grupo de Capturas (GCAP) da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo.

De acordo com as investigações, o suspeito, que exercia a atividade de pastor, estava foragido desde junho de 2024 e possuía mandado de prisão preventiva em aberto. A captura foi possível após trabalho integrado de inteligência, troca de informações e levantamentos para identificação e localização do investigado.

As forças de segurança destacaram que a atuação conjunta reforça a importância da cooperação entre instituições no cumprimento de decisões judiciais e no enfrentamento a crimes graves, especialmente aqueles praticados contra crianças e adolescentes.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.





