Uma idosa de 91 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar após ficar presa em um elevador no edifício Camilo dos Santos, localizado no Centro de Juiz de Fora, na noite desta quarta-feira (11).

Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada após uma queda de energia elétrica interromper o funcionamento do elevador. Uma guarnição que já estava nas proximidades foi acionada para atender a situação.

A vítima ficou presa no segundo andar do prédio e foi retirada com segurança após a equipe utilizar uma chave específica para abertura da porta do elevador. A idosa não sofreu ferimentos e passa bem.

