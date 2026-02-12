Um homem de 43 anos foi condenado a 16 anos de prisão, em regime fechado, pelo homicídio da companheira, de 29 anos, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em julho de 2024, na casa onde o casal morava.

O júri reconheceu as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, no contexto de violência doméstica.

Segundo a denúncia, após uma discussão, o réu agrediu a vítima com socos e chutes, bateu a cabeça dela contra a parede e utilizou uma marreta. A mulher morreu no local.

O acusado confessou parcialmente o crime, mas laudos periciais indicaram múltiplas lesões e fraturas, confirmando a violência das agressões.

