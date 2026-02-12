Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (11), no bairro São Cristóvão, em Leopoldina. A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, após denúncias de comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, os militares encontraram 25 pinos de substância análoga à cocaína com o suspeito. Em seguida, em um terreno baldio no bairro Três Cruzes, foi localizada uma sacola com mais 725 pinos da mesma droga, totalizando 750 unidades apreendidas, além de um celular.

O suspeito admitiu que pretendia revender o material para obter lucro. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à Delegacia da Polícia Civil. Um segundo suspeito, apontado como possível fornecedor, não foi localizado.

