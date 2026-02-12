Um corpo foi localizado enterrado na tarde dessa quarta-feira (11) nas proximidades do campo do São Cristóvão, em Entre Rios de Minas. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, além das polícias Militar e Civil.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, moradores da região acionaram as autoridades após visualizarem parte de um corpo em uma área externa. No local, os militares confirmaram que se tratava de um corpo humano enterrado. A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia.

Os bombeiros fizeram a retirada do corpo seguindo procedimentos técnicos. Em seguida, a Polícia Civil assumiu a ocorrência, realizou os trabalhos periciais e deu início às investigações para apurar as circunstâncias da morte e a identificação da vítima.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade do corpo nem sobre possíveis suspeitos. O caso segue sob investigação.

