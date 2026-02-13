Um veículo furtado em Juiz de Fora foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária na noite de quinta-feira (12), durante a operação Carnaval, na rodovia LMG-874, em Matias Barbosa.
Segundo a corporação, o carro, um VW Gol, havia sido furtado na rua Mariano Procópio e foi localizado trafegando na rodovia. A guarnição realizou a abordagem no km 7 e prendeu o motorista, de 19 anos.
O suspeito afirmou ter pago R$ 100 a outro indivíduo para usar o veículo. Na ignição, os policiais encontraram uma chave micha, usada para cometer o furto. O carro foi removido e o jovem encaminhado para a delegacia de plantão em Juiz de Fora.