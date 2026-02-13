Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (12), durante uma operação da Polícia Militar no Centro de Barbacena. Os militares interceptaram um veículo VW Santana usado para a comercialização de entorpecentes.

O condutor, de 22 anos, desobedeceu à ordem de desembarque e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de controle e algemas. Durante a ação, os policiais localizaram porções de cocaína no veículo e com o suspeito.

Em diligência no bairro Vilela, uma mulher de 22 anos admitiu participação no tráfico e indicou o local onde os materiais ilícitos estavam armazenados. O pai do jovem, de 42 anos, foi apontado como mentor da atividade criminosa.

Foram apreendidos 71 papelotes de cocaína, duas pedras de crack, R$ 9.339 em dinheiro, balança de precisão, simulacro de arma de fogo, faca, estilete, sacos plásticos, quatro celulares e o veículo utilizado no crime. Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Tags:

Drogas | operação | Presos | Tráfico | tráfico de drogas