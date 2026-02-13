O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM-MG) condenou policiais militares investigados na Operação Voldemort, após analisar recursos apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelas defesas dos réus. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (13).

No novo julgamento, realizado em 27 de janeiro de 2026, a Corte reformou pontos da sentença de primeira instância e condenou um policial que havia sido absolvido anteriormente, reconhecendo sua participação em associação criminosa armada e falsidade ideológica. Outros dois militares também foram condenados por tráfico de drogas, com reversão da absolvição inicial. As penas variam de três a 12 anos de prisão.

A Operação Voldemort, deflagrada em 2022, apurou a atuação de um grupo de policiais militares envolvidos em crimes como tráfico de drogas, prevaricação e falsidade ideológica, utilizando a função pública para facilitar as ações criminosas. As investigações começaram em 2017 e reuniram provas técnicas, dados de celulares e depoimentos de mais de 70 testemunhas.

