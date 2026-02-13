Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (13), na área central de Andrelândia. Com ele, a Polícia Militar (PM) apreendeu 400 pinos de cocaína, 100 buchas e 20 tabletes de maconha.

De acordo com a PM, a ação foi desencadeada após uma denúncia anônima informar que uma carga de entorpecentes estaria sendo transportada em uma caminhonete prata, oriunda de São Vicente de Minas, com destino ao bairro Buraco Quente. Diante das informações, as equipes montaram operação na região indicada.

Durante as diligências, os policiais visualizaram o suspeito em via pública carregando uma sacola plástica branca. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou se desfazer do material e fugir a pé, mas foi cercado e contido.

Dentro da sacola, os militares encontraram os entorpecentes já fracionados. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em São João del-Rei, onde o caso seguirá para as providências legais cabíveis.

Tags:

Drogas | PM | Tráfico