Um acidente envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (13), no km 91 da rodovia MGC-383, em São João del-Rei.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, todos os veículos seguiam no sentido São João del-Rei quando o primeiro da fila reduziu a velocidade e parou na pista para realizar uma conversão à direita, acessando a estrada que leva ao bairro Giarola. Os motoristas que vinham logo atrás frearam, mas o último veículo da sequência, um caminhão, não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira de um VW/Gol, provocando um efeito em cadeia entre os demais automóveis.

Com o impacto, dois passageiros do VW/Gol sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos por uma equipe do Samu e encaminhados para avaliação médica.

No momento da ocorrência, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos para atendimento da ocorrência e retirada dos veículos. Após os trabalhos da perícia e a remoção dos automóveis, a pista foi liberada.

