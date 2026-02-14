Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um grave acidente registrado na noite dessa sexta-feira (13), no km 51 da rodovia MGC-383, em Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes. A ocorrência envolveu três veículos, Honda City, um Toyota Corolla e um caminhão Ford Cargo, e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, SAMU, Perícia Técnica e Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Honda City relatou que seguia no sentido Lagoa Dourada/Entre Rios de Minas quando se deparou com o Toyota Corolla trafegando na contramão. Para evitar uma colisão frontal, o motorista afirmou que jogou o veículo para fora da pista, mas o Corolla teria atingido lateralmente o Honda e, em seguida, colidido frontalmente contra o caminhão, que vinha logo atrás.

Com o impacto, a passageira do Toyota Corolla morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista do Corolla foi socorrido e encaminhado para um hospital na cidade de Congonhas. O estado de saúde dele não foi informado até o momento.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos técnicos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento da vítima, e a funerária também compareceu à rodovia.

As causas da colisão serão apuradas.

