O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitou à Justiça o bloqueio de R$1,6 milhão das contas de um homem de 31 anos, suspeito de liderar o tráfico de drogas em Ponte Nova, na Zona da Mata. Outro homem, de 34 anos, também foi denunciado por lavagem de capitais.

O pedido foi apresentado pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca. Segundo o MPMG, o valor solicitado para bloqueio corresponde à estimativa de movimentação financeira do esquema criminoso entre meados de 2023 e dezembro de 2025.

De acordo com a denúncia, o suspeito de 31 anos já era conhecido na cidade pelo envolvimento com o tráfico. Após a quebra de sigilo telemático, as investigações apontaram que ele teria estruturado uma organização voltada à distribuição de entorpecentes, com atuação articulada e rede de fornecedores.

Ainda conforme o Ministério Público, o esquema funcionava na própria residência do investigado. No local, além da venda de drogas, também haveria comércio ilegal de armas de fogo e prática de lavagem de dinheiro, por meio da utilização de contas bancárias de terceiros, os chamados “laranjas”.

As investigações indicam que os pagamentos eram feitos via Pix, dinheiro e cartão de crédito. Para o MPMG, a quantidade de usuários atendidos e a forma de operação demonstram a profissionalização da atividade criminosa.

O caso tramita sob o número 5000502-92.2026.8.13.0521.

