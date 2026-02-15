Um faisão-dourado, que estava em situação de risco, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (14), no bairro Boa Vista, em Barbacena.

Segundo os bombeiros, tratava-se de um exemplar da espécie Chrysolophus pictus, conhecida como faisão-dourado, ave originária da Ásia e reconhecida pela plumagem colorida, com crista amarela, gola alaranjada com listras pretas e peito avermelhado. Apesar de não ser nativa do Brasil, a espécie pode ser encontrada em criadouros e propriedades particulares.

De acordo com a corporação, a equipe realizou a captura utilizando técnicas adequadas de manejo, garantindo a segurança do animal e das pessoas que estavam no local.

Após a contenção, o faisão foi encaminhado a uma clínica veterinária previamente definida pelo Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) para avaliação e cuidados especializados.

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao encontrar animais silvestres ou exóticos em situação de risco, a população não tente fazer a captura por conta própria e acione o telefone 193.