Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (15), durante o desfile de uma escola de samba, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Centro de São João del-Rei. Pouco depois do crime, a Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos e apreendeu a arma utilizada no homicídio, uma pistola calibre .380 com dois carregadores e oito munições.

Segundo informações da PM, os três envolvidos se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos, atingindo o jovem na região abdominal. Após os tiros, eles fugiram do local. Com reforço do efetivo em razão do período de Carnaval, as equipes policiais iniciaram imediatamente uma operação de cerco e bloqueio, que resultou na identificação, localização e prisão dos três suspeitos instantes após o crime.

As primeiras informações apontam que a motivação pode estar relacionada a uma rixa anterior entre integrantes de grupos rivais. De acordo com a polícia, os suspeitos possuem registros por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal, agressão, homicídio, dano e ameaça. A vítima também tinha registro anterior por tráfico de drogas.

O adolescente foi socorrido e encaminhado à Santa Casa da Misericórdia, onde passou por atendimento médico e foi levado ao bloco cirúrgico. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

