Uma jovem de aproximadamente 20 anos está desaparecida após se afogar na Cachoeira do Dedé, em Astolfo Dutra, depois de escorregar em uma pedra às margens do rio e cair na água, no último sábado (14).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria perdido o equilíbrio, caído no leito do curso d’água e submergido, não sendo mais vista desde então. As equipes iniciaram as buscas ainda no sábado e mantêm os trabalhos de varredura na região. Na manhã desta segunda-feira (16), as operações foram retomadas com o objetivo de localizar a jovem.

Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro da vítima. O caso segue sob acompanhamento do Corpo de Bombeiros.