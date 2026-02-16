Um incêndio atingiu oito barracas de camelô na tarde desse domingo (15) na região central de Conselheiro Lafaiete, na área de comércio popular situada sob o viaduto. Apesar da intensidade das chamas, não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado por volta das 14h. Ao chegar ao local, as equipes constataram que várias estruturas já estavam em chamas e iniciaram imediatamente o combate ao fogo para evitar que o incêndio se espalhasse para outras barracas e imóveis próximos.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Congonhas foi mobilizada para reforçar o atendimento. Após horas de trabalho, as chamas foram controladas. Na sequência, os militares realizaram o rescaldo e o arejamento da área, com o objetivo de eliminar focos remanescentes e dissipar a fumaça.

Até o momento, não há confirmação sobre as causas do incêndio. Uma perícia técnica deverá ser realizada para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Tags:

bombeiros | Fogo | incêndio