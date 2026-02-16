Seis homens de 31,33, 37,41,43 e 48 anos foram flagrados praticando caça ilegal de javalis na zona rural de Resende Costa, no Campo das Vertentes, durante a Operação Carnaval 2026. A ação ocorreu no sábado (14) e resultou na apreensão de três espingardas, 61 munições e diversos equipamentos utilizados na atividade. Três envolvidos foram conduzidos à delegacia por porte irregular de arma de fogo.

A ocorrência foi atendida pelo 7º Grupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente, sediado em São João del-Rei, após denúncia de caça irregular. No local, os militares encontraram os seis indivíduos armados, utilizando cães e rádios comunicadores, sem autorização formal para a prática. Dois javaporcos já haviam sido abatidos.

De acordo com a corporação, por se tratar de uma área de mata fechada, de difícil acesso e com múltiplos suspeitos armados, foi realizado reconhecimento aéreo com uso de drone antes da abordagem, como medida de segurança operacional.

Durante a ação, foram apreendidas duas espingardas calibre 12 e uma calibre 20, além de 37 munições calibre 20 e 24 calibre 12, 11 facas, três facões, um machado, uma trela, duas cornetas de chama e oito rádios comunicadores.

Dos seis envolvidos, três foram liberados mediante compromisso de comparecimento em juízo, enquanto os outros três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. O caso será apurado conforme a legislação ambiental e penal vigente.

Tags:

Armas | Caça | Javali