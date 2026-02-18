Uma mulher de 47 anos foi assassinada na madrugada desta terça-feira (17), na Rua José Menezes Pereira, no bairro São José, em Astolfo Dutra. O suspeito, um homem de 31 anos, foi preso horas depois em Cataguases.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma denúncia de feminicídio no imóvel. No local, uma das portas da residência estava aberta. Os militares entraram pela cozinha e encontraram a vítima caída. Segundo o registro da ocorrência, o suspeito teria batido a cabeça da mulher contra um vaso sanitário, chegando a quebrá-lo.



Imagens do sistema de monitoramento de um vizinho mostram o suspeito deixando o local de bicicleta por volta das 4h46. Conforme apurado pela PM, ele tem familiares em Dona Eusébia e costuma se deslocar para a casa do pai após cometer crimes.



Após diligências, o homem foi localizado e preso em Cataguases. A perícia técnica realizou os trabalhos no imóvel e, em seguida, o corpo foi liberado para a funerária.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para saber quantas passagens o suspeito possui, qual era o grau de parentesco dele com a vítima e se havia registro de boletim de ocorrência ou medida protetiva em favor da mulher. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.



O caso segue sob investigação

Tags:

mulher | Preso