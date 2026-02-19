Um carro de passeio pegou fogo na tarde dessa quarta-feira (18), na BR-040, altura do km 752, em Santos Dumont. O veículo, um Kia Cerato movido a GNV (Gás Natural Veicular), foi tomado rapidamente pelas chamas, mas o motorista, de 48 anos, conseguiu sair a tempo e não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que seguia pela rodovia quando percebeu um forte cheiro de fumaça e, em seguida, notou o início do incêndio.

As equipes isolaram a área para garantir a segurança dos demais motoristas e utilizaram cerca de 5 mil litros de água para extinguir completamente o fogo e realizar o rescaldo.

Após o término dos trabalhos, o veículo foi removido por guincho e encaminhado para local seguro.

BR-040 | Fogo