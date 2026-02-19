Dois homens, de 18 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas na madrugada do último domingo (15), em Barbacena, após perseguição policial, fuga em alta velocidade por diversos bairros e apreensão de porções de cocaína, balança de precisão e dinheiro. A ocorrência terminou no bairro Pontilhão.

Segundo a Polícia Militar, um Ford Fiesta fugia de uma guarnição em alta velocidade, colocando em risco a segurança pública. Durante a tentativa de escapar, o motorista entrou em um condomínio no bairro Pontilhão, colidiu contra uma grade e abandonou o veículo, fugindo a pé por uma área de mata. Dentro do carro, os militares encontraram um celular e uma porção de substância análoga à cocaína.

O passageiro foi detido no local da batida. Já o condutor, após trocar de roupa e fugir em uma motocicleta, foi localizado no interior de um edifício no mesmo bairro. Durante a abordagem, ele ofereceu resistência e investiu contra os policiais, sendo necessário o uso de algemas.

No imóvel, os militares apreenderam diversas porções de cocaína prontas para venda, uma sacola com grande quantidade da droga, balança de precisão e dinheiro em espécie. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

apreensão | cocaína | prisão