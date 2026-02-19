Um homem de 68 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (19) na Rua Benjamin Marciano Silva, no bairro COHAB, em Carandaí, após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de casa. Ele morava sozinho.

De acordo com informações da ocorrência, a Brigada Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, precisou pular o muro da residência e arrombar a porta para acessar o imóvel, com apoio da Defesa Civil.

O atendimento foi realizado em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio da Unidade de Suporte Básico (USB 2573), além da médica e da enfermeira do Programa Saúde da Família (PSF). Após avaliação, foi constatado que o homem já estava em óbito, com a morte atestada pela médica presente.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e adotou as providências necessárias.

