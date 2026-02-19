A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou, na tarde desta quinta-feira (19), as características de um homem ainda não identificado, vítima de soterramento, com o objetivo de viabilizar sua identificação por familiares ou pessoas que possam reconhecê-lo.

O corpo foi localizado na madrugada de terça-feira (10/2), após um deslizamento de terra ocorrido na Rua Rafael Stanzani da Silva, no bairro Vila Conceição, no município de Muriaé.

De acordo com a PCMG, a vítima apresenta as seguintes características: sexo masculino, pele branca, altura aproximada de 1,66 metro e idade aparente de cerca de 70 anos. Não há tatuagens aparentes.

No momento da localização, o homem vestia bermuda branca e camisa vermelha.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para a identificação da vítima. Familiares, amigos ou quaisquer pessoas que tenham informações que possam auxiliar no reconhecimento devem comparecer à unidade policial mais próxima ou entrar em contato com o Posto Médico-Legal de Muriaé, situado na Rua Domingos Wilson Abdalla do Amaral, s/nº, bairro Santa Lúcia.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3722-2777.

Tags:

Muriaé