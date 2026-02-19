Em uma ação nacional de combate à mineração ilegal, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação Trono de Ferro, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa acusada de explorar e comercializar cassiterita, minério conhecido como “ouro negro” e amplamente usado na produção de estanho e componentes eletrônicos, de forma clandestina.

As investigações apontam que o grupo teria movimentado cerca de R$ 400 milhões com a venda irregular do minério, inserindo-o no mercado formal por meio de fraudes, uso de empresas de fachada e emissão de notas fiscais falsas para ocultar a origem ilícita do material.

Ao todo, a PF cumpriu 35 mandados judiciais espalhados por diferentes regiões do país. Entre eles estão 9 ordens de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, cumpridas em cidades como Macapá (AP), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Paulo (SP), São João del Rei (MG) e Joinville (SC).

Como parte das medidas determinadas pela Justiça Federal, cerca de R$ 405 milhões em bens e valores pertencentes às pessoas e empresas investigadas foram bloqueados com o intuito de interromper os recursos do esquema e possibilitar ressarcimento ao erário público.

Segundo a PF, além de exploração e comércio irregulares de cassiterita, os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União. As investigações continuam para aprofundar a identificação dos envolvidos e detalhar a atuação de cada um no esquema.

extração ilegal de minério | Justiça | PF | Polícia Federal