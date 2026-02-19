O Carnaval 2026 em Minas Gerais bateu recorde de público e movimentação econômica. Ao todo, 14,9 milhões de foliões participaram da festa no estado, sendo 6,5 milhões em Belo Horizonte, alta de 14,2% em relação a 2025.

Segundo o Governo de Minas, a folia injetou R$ 5,83 bilhões na economia, crescimento de 10%, impulsionando setores como turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e serviços.

A ocupação hoteleira em Belo Horizonte chegou a 85,6% em média, com pico de 92,3% no fim de semana, enquanto destinos de lazer no interior registraram 97% de ocupação. As cidades históricas receberam mais de 376 mil turistas, e Capitólio atraiu 315 mil visitantes durante o período.

O Governo de Minas investiu R$ 26,5 milhões no Carnaval da Liberdade 2026, com apoio da Cemig, Codemge e Copasa, fortalecendo blocos, artistas e infraestrutura da festa.





