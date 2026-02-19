A Polícia Civil de Minas Gerais identificou uma empregada doméstica suspeita de furtar cerca de R$ 500 mil em joias de uma residência no bairro Campo, em Barbacena.

Segundo a investigação, não houve sinais de arrombamento, e imagens de câmeras de segurança mostram a suspeita entrando no imóvel durante a ausência da proprietária e saindo com um saco, deixando o local em um táxi.

A mulher confessou o crime e informou ter vendido as joias a um comerciante no Centro da cidade. O comprador foi identificado, os objetos foram recuperados e ambos foram encaminhados à delegacia para as medidas legais.

Tags:

Centro | Crime | Furto | Polícia