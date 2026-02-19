A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026 nas rodovias da região dos Campos das Vertentes. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, as ações resultaram em uma redução de 50% nos sinistros de trânsito com vítimas.

Durante o período, foram recuperados dois veículos produto de crime, registradas 189 ocorrências por embriaguez ao volante e realizadas seis prisões por crimes de trânsito. Ao todo, 59 veículos foram removidos e 107 operações preventivas foram executadas, incluindo Lei Seca, fiscalização por radar móvel e monitoramento com drone.





