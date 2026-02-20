Um enxame de abelhas foi removido no fim da tarde dessa quinta-feira (19) da Basílica de São José Operário, em Barbacena, após oferecer risco de ataque a fiéis. O grupo estava instalado na parte superior de uma das portas de acesso à igreja.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado e, ao chegar ao local, avaliou a situação e iniciou a retirada, considerando a circulação de pessoas, especialmente crianças e idosos.
A operação foi realizada com uso de equipamentos de proteção individual e apoio de um guindaste, garantindo a segurança dos militares e do público. Após a remoção, as abelhas foram soltas em uma área de mata fora da zona urbana.
Os bombeiros orientam que, em casos semelhantes, a população não tente intervir por conta própria e acione o telefone 193.
