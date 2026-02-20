Um homem foi preso na madrugada dessa quinta-feira (19) após invadir e furtar um estabelecimento comercial na Travessa Felício Brandi, no Centro de Viçosa. Segundo a Polícia Militar, ele quebrou o vidro da porta para entrar no local.

A ocorrência foi comunicada à sala de operações, que informou sobre o arrombamento. As equipes iniciaram buscas imediatas e conseguiram localizar e prender o suspeito com os materiais furtados.

Foram apreendidos um celular, 14 latas de refrigerante, 45 unidades de Trident, 20 chocolates Trento, 25 Mentos, 29 sorvetes, um desodorante, um alicate e uma extensão elétrica.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

Tags:

A | Centro