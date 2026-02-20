O Procon-MPMG interditou uma lanchonete em Uberaba após constatar irregularidades que colocavam em risco a saúde dos consumidores. Durante a fiscalização, foram apreendidos mais de 740 quilos de alimentos vencidos, sem data de validade e armazenados de forma inadequada.

A ação foi realizada após denúncia de duas consumidoras que relataram intoxicação alimentar. A vistoria foi determinada pela 8ª Promotoria de Justiça de Uberaba e contou com apoio da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária.

Os fiscais também encontraram embalagens avariadas, ausência de tabela de preços visível e falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento.

A lanchonete foi interditada no dia 12 de fevereiro e só poderá reabrir após corrigir as irregularidades e passar por nova inspeção sanitária. O Procon-MPMG informou que as fiscalizações têm caráter permanente para garantir a segurança dos consumidores.