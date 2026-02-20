O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve na Justiça uma liminar que determina a adoção imediata de medidas para prevenir o rompimento de uma barragem particular de acumulação de água em Ladainha, no Nordeste de Minas.

A decisão foi tomada após vistoria da Defesa Civil apontar erosão no vertedouro, desgaste do solo, sinais de instabilidade na estrutura e risco de agravamento com chuvas intensas. Segundo o relatório, o avanço da erosão pode comprometer a barragem e colocar em risco moradores da comunidade São Domingos dos Boas, às margens do Córrego São Domingos.

A liminar determina a retirada preventiva dos moradores da área de risco, a execução de medidas técnicas emergenciais, como reforço da estrutura e monitoramento da barragem, além da notificação do responsável pela obra. O descumprimento pode gerar multa diária.





Tags:

Barragem | Rompimento