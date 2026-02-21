A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta sexta-feira (20), um homem de 49 anos investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 39, em Cataguases, na Zona da Mata. O crime ocorreu em novembro de 2025.

Segundo a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria atraído a vítima para uma conversa, que acabou sendo uma emboscada dentro da casa dela. Durante o encontro, ele sacou uma faca e a atacou, mas a mulher reagiu, entrou em luta corporal e conseguiu quebrar a arma. O homem fugiu após a agressão.

A vítima relatou que estava separada desde março de 2025 e sofria insistentes tentativas de reconciliação. O delegado Giovane Dantas destacou que a prisão reforça o compromisso da Polícia Civil no combate à violência de gênero.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

