A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação integrada com a Polícia Militar (PMMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu, na noite de sexta-feira (20), um homem de 41 anos investigado por envolvimento em um furto ocorrido em uma floricultura de Cataguases, em janeiro deste ano.

O suspeito foi localizado por volta das 20h30, quando chegava ao município, após trabalho de monitoramento das forças de segurança. Segundo a PCMG, ele é apontado como responsável por planejar o crime, que resultou no furto de cerca de 150 mudas, causando prejuízo estimado em R$ 4 mil.

Outros dois envolvidos foram presos em flagrante na época do crime. O homem detido foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.

