A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38, munições e acessórios durante uma ação no bairro Monte Mário, em Barbacena, na tarde de sexta-feira (20).

Após denúncia, os militares foram a um estabelecimento comercial e, com autorização da proprietária, de 56 anos, realizaram buscas no local e na residência. Dentro de um guarda-roupas, foi encontrado um revólver desmuniciado, um coldre, um carregador e 25 munições intactas.

A mulher afirmou que herdou a arma do pai e a mantinha para segurança pessoal. Diante do flagrante de posse irregular de arma de fogo, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

