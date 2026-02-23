Um jovem de 20 anos e um homem de 50 foram baleados em duas ocorrências distintas registradas entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo (22), em Conselheiro Lafaiete. Os casos aconteceram nos bairros São Jorge e Santa Matilde.

Segundo a Polícia Militar, no primeiro registro, no bairro São Jorge, o jovem relatou ter sido alvo de disparos feitos por ocupantes de uma motocicleta preta. Um dos tiros atingiu de raspão o pé direito da vítima. Ele foi socorrido, recebeu sutura e foi liberado após atendimento médico. Apesar de mencionar desavenças anteriores, afirmou não saber quem seriam os autores.

Já na madrugada de domingo, no bairro Santa Matilde, o homem de 50 anos foi atingido por disparos ao sair de casa. Segundo relato à polícia, o suspeito estava armado com um revólver e teria efetuado cerca de seis tiros em sua direção.

A vítima sofreu uma perfuração na região dorsal, com o projétil alojado na lombar, além de um ferimento superficial nas costas. Ele permanece internado, consciente, e, conforme avaliação médica preliminar, não há risco iminente de morte.

A Polícia Militar realiza diligências para identificar e localizar os responsáveis pelos dois crimes.