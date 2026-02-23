Um homem de aproximadamente 50 anos ficou gravemente ferido após um incêndio atingir o veículo que ele conduzia na tarde desta segunda-feira (23), no estacionamento do Supermercado Mineirão, em Ubá. Ele sofreu queimaduras em cerca de 50% da superfície corporal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local, as equipes encontraram um Fiat Toro em chamas. Dentro do veículo havia um botijão de gás. Testemunhas relataram que o condutor teria acendido um cigarro no interior do carro, momento em que ocorreu a ignição e o fogo começou.

Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para outros veículos e estruturas próximas.

A vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Santa Isabel para atendimento médico especializado.

