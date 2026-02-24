O município de Matias Barbosa enfrentou sérios transtornos após a forte chuva registrada no início da semana. O grande volume de água em curto período causou alagamentos em diversos pontos da cidade, afetando residências, comércios e vias públicas.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o bairro Cedofeita acumulou cerca de 69 milímetros de chuva, índice suficiente para provocar o transbordamento de córregos e sobrecarregar o sistema de drenagem urbana.

O nível do Rio Paraibuna também subiu significativamente, contribuindo para a inundação de áreas próximas. Ruas ficaram temporariamente interditadas e moradores precisaram redobrar os cuidados diante do risco de novos alagamentos.

Como medida emergencial, famílias atingidas foram encaminhadas para abrigo provisório instalado na Escola Municipal Lucy de Castro Cabral, onde receberam apoio das equipes municipais. A Defesa Civil e outros órgãos da administração seguem monitorando as áreas mais vulneráveis e prestando assistência à população.

Diante dos prejuízos e da necessidade de resposta rápida, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. A decisão permite acelerar procedimentos administrativos e facilitar o acesso a recursos para ações de reconstrução e apoio às famílias afetadas.

As autoridades reforçam o alerta para que moradores evitem áreas alagadas e acompanhem as orientações oficiais enquanto persistirem as condições de instabilidade climática.

Tags:

Calamidade | Calamidade Pública | Chuva | Defesa Civil