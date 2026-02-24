A Polícia Civil de Minas Gerais informou que intensificou sua atuação diante dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira nas últimas horas, com reflexos mais severos em Juiz de Fora e Ubá.

De acordo com a instituição, equipes foram mobilizadas de forma integrada com outros órgãos que compõem o sistema de segurança pública e de defesa civil. O atendimento às ocorrências inclui reforço no Instituto Médico-Legal, atuação da perícia oficial e abertura dos procedimentos necessários para apurar as circunstâncias dos óbitos e demais desdobramentos relacionados ao evento climático.

A corporação esclareceu que os números oficiais ainda estão sendo consolidados e que as informações serão divulgadas exclusivamente por meio dos canais institucionais, à medida que forem confirmadas, para assegurar a veracidade dos dados e o respeito às vítimas e seus familiares.

A Polícia Civil também manifestou solidariedade às famílias afetadas e destacou que permanece à disposição para prestar apoio técnico às autoridades responsáveis pelas ações de resposta e assistência à população.

Novos detalhes deverão ser apresentados em coletiva de imprensa conjunta com representantes das forças de segurança e da Defesa Civil.

Tags:

Chuva