Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e materiais ligados ao tráfico na noite de terça-feira (24), no bairro Boa Vista, em Viçosa.

De acordo com a PM, as equipes foram ao local após informações de que um imóvel estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes. Durante buscas na residência, os militares encontraram drogas e outros materiais escondidos em um compartimento sob o granito da bancada da cozinha.

Foram apreendidas duas pedras de crack, 39 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha, R$ 214 em dinheiro, um caderno com anotações do tráfico e materiais para embalar drogas. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para as providências cabíveis.

