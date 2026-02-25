A Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos e uma mulher de 20 anos por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (24), no bairro Monsenhor Mário Quintão, em Barbacena.

Segundo a PM, após denúncias, os militares monitoraram um imóvel e constataram movimentação típica do comércio de entorpecentes, além de forte odor de drogas. Os suspeitos foram abordados em via pública e, durante buscas na residência, foram apreendidas barras e pedras de crack, tabletes de maconha e cocaína, além de balanças de precisão, material para embalo e aparelhos eletrônicos.

Entre os materiais apreendidos estão duas barras de crack, sete pedras brutas de crack, 13 tabletes de maconha, papelotes e pedras de cocaína, dois celulares, duas balanças de precisão, um notebook e R$ 370 em dinheiro. O casal foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

Casal | Drogas | Preso | Tráfico | tráfico de drogas