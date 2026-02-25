A cidade de Matias Barbosa enfrenta os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. De acordo com o vereador Diego Milioni, não houve registro de vítimas fatais, mas os danos materiais são expressivos.

Segundo ele, mais de 100 comerciantes tiveram perdas totais, principalmente na região central da cidade. “Mais de 100 lojistas perderam tudo”, afirmou. A estimativa inicial é de que o prejuízo possa chegar a cerca de R$ 30 milhões, embora o valor ainda dependa de levantamentos oficiais.

Além do Centro, os bairros mais afetados são Nossa Senhora da Penha e Banheirinho. Outras localidades, como Cedofeita e Ponte do Ar, também registraram ocorrências, mas em menor escala, conforme relatado.

No âmbito residencial, o vereador informou que aproximadamente 150 pessoas estão desabrigadas. Mais de 500 casas teriam sido atingidas, muitas com entrada de água até o teto, o que resultou em perda total de móveis e pertences.

Doações e vaquinha

Para auxiliar as famílias atingidas, foi criada uma vaquinha online, organizada em nome do vereador, com o objetivo de centralizar a compra de insumos. Segundo ele, os principais itens necessários no momento são material de limpeza, água potável e fraldas descartáveis.

As autoridades locais seguem realizando levantamentos e organizando a assistência às famílias afetadas.

