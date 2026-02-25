Em meio a ações de apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira nesta semana, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta quarta-feira (25), o resgate de uma cadela paraplégica em situação de extrema vulnerabilidade, no bairro Industrial, em Ubá.

O animal, localizado por policiais civis da Delegacia Regional em Ubá, estava sob um veículo, coberto de lama e impossibilitado de se locomover, em razão da deficiência física e das condições adversas provocadas pelas enchentes. Diante do cenário, a equipe realizou o resgate imediato, garantindo o transporte seguro da cadela.

Após o salvamento, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária da cidade que, em uma parceria humanitária com a Delegacia Regional, está disponibilizando atendimento gratuito a animais resgatados e afetados pelas chuvas no município. No local, a cadela recebeu cuidados como higienização e avaliação clínica completa.

União de esforços

De acordo com a escrivã Marcela Marinho, a parceria com a iniciativa privada tem sido fundamental para reduzir os impactos do desastre também sobre os animais domésticos.

"Nosso trabalho vai além da investigação criminal. Em situações como essa, a atuação solidária se torna essencial, principalmente para proteger vidas em condições ainda mais vulneráveis", acrescentou a policial.

Após a recuperação e estabilização clínica, os animais resgatados durante essa força-tarefa serão destinados à adoção responsável, com o objetivo de garantir lares seguros a eles.

A cadela resgatada já foi adotada e recebeu o nome de Valente.

